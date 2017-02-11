В полиции рассказали подробности нападения на главу райсовета Одесской области

10 февраля в Суворовский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что возле жилого комплекса "Острова" неизвестные избили мужчину, который впоследствии был доставлен в одно из медицинских учреждений.

Выездом на место следственно-оперативной группы установлено, что потерпевший - Сигал Феликс Владимирович - глава Раздельнянского райсовета Одесской области. Около 21.00 трое неизвестных ударили его сзади по голове, завладели сумкой, где находились деньги, документы и личные вещи, после чего скрылись с места происшествия на иномарке. Пострадавшему диагностирована ЗЧМТ, убойная рана головы, СГМ, перелом ребер.

Информация о том, что произошло внесена в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст.187 (разбой) УК Украины.

В настоящее время установлена ​​принадлежность автомобиля, на котором с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Рассматривается версия корыстных мотивов совершения данного преступления. Расследование находится на контроле у главы Одесской областной государственной администрации и руководства ГУ НП в Одесской области.

Напомним, как сообщал УНН, в Одесской области избили главу районного совета.