У поліції розповіли подробиці нападу на голову райради на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Правоохоронці встановлююь обставини нападу трьох невідомих на голову Роздільнянської райради на Одещині Ф.Сігала. Розглядається версія корисливих мотивів вчинення злочину. Інформація внесена в ЄРДР за ч. 2 ст.187 (розбій) КК України. Про це проінформували у відділі комунікації поліції в Одеській області, повідомляє УНН.
10 лютого в Суворовський відділ поліції м.Одеси надійшло повідомлення про те, що біля житлового комплексу «Острова» невідомі побили чоловіка, який згодом був доставлений в один з медичних закладів.
Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено, що потерпілий - Сігал Фелікс Володимирович - голова Роздільнянської райради Одеської області. Близько 21.00 троє невідомих вдарили його ззаду по голові, заволоділи сумкою, де знаходилися гроші, документи та особисті речі, після чого зникли з місця події на іномарці. Потерпілому діагностовано ЗЧМТ, забита рана голови, СГМ, перелом ребер.
Інформація про те, що сталося внесена в ЄРДР за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст.187 (розбій) КК України.
В даний час встановлена приналежність автомобіля, на якому з місця злочину зникли зловмисники, проводяться невідкладні слідчі дії. Розглядається версія корисливих мотивів вчинення даного злочину. Розслідування перебуває на контролі у голови Одеської обласної державної адміністрації та керівництва ГУ НП в Одеській області.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Одещині побили голову районної ради.