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17:47 • 35297 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Киев  •  УНН

 • 32342 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В футбольном мяче, который президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, нашли чип. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

"Маркировка на мяче указывает на то, что в нем содержится чип с крошечной антенной, которая соединяется с соседними телефонами", - говорится в сообщении.

Однако отмечено, это этот чип компания Аdidas использует в рекламных целях. Устройство, встроенное в мяч Telstar, поддерживает технологию NFC (обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около 10 сантиметров) и позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту Аdidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам. В ходе производства чип NFC помещается внутрь мяча под логотипом, который напоминает значок для сигнала Wi-Fi.

Adidas не прокомментировал возможность того, что чип мог быть взломан российской стороной.

На сайте компании этот чип описывается как таковой, у которого нет уязвимостей. "Закодированные параметры невозможно удалить или переписать", - говорится в сообщении.

Напомним, после саммита в Хельсинки Путин на пресс-конференции подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч. Последний, не долго думая, бросил его своей жене Мелании.

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