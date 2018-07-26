В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

"Маркировка на мяче указывает на то, что в нем содержится чип с крошечной антенной, которая соединяется с соседними телефонами", - говорится в сообщении.



Однако отмечено, это этот чип компания Аdidas использует в рекламных целях. Устройство, встроенное в мяч Telstar, поддерживает технологию NFC (обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около 10 сантиметров) и позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту Аdidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам. В ходе производства чип NFC помещается внутрь мяча под логотипом, который напоминает значок для сигнала Wi-Fi.



Adidas не прокомментировал возможность того, что чип мог быть взломан российской стороной.



На сайте компании этот чип описывается как таковой, у которого нет уязвимостей. "Закодированные параметры невозможно удалить или переписать", - говорится в сообщении.



Напомним, после саммита в Хельсинки Путин на пресс-конференции подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч. Последний, не долго думая, бросил его своей жене Мелании.



