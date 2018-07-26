У подарованому Путіним Трампу м'ячі знайшли чіп

"Маркування на м'ячі вказує на те, що в ньому міститься чіп з крихітної антеною, яка з'єднується з сусідніми телефонами", - йдеться в повідомленні.



Однак відзначено, це цей чіп компанія Аdidas використовує в рекламних цілях. Пристрій, вбудований в м'яч Telstar, підтримує технологію NFC (забезпечує можливість обміну даними на відстані близько 10 сантиметрів) і дозволяє отримати доступ до ексклюзивного контенту Аdidas - інформації про продукт, відеороликів за участю футболістів, змагань та інших матеріалів. В ході виробництва чіп NFC поміщається всередину м'яча під логотипом, який нагадує значок для сигналу Wi-Fi.



Adidas не прокоментував можливість того, що чіп міг бути зламаний російською стороною.



На сайті компанії цей чіп описується як такий, у якого немає вразливостей. "Закодовані параметри неможливо видалити або переписати", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, після саміту в Гельсінкі Путін на прес-конференції подарував президенту США Дональда Трампа футбольний м'яч. Останній, не довго думаючи, кинув його своїй дружині Меланії.



