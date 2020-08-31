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В Северной Македонии сформировано новое правительство во главе с социал-демократами

Киев • УНН

 • 12468 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Парламент Северной Македонии утвердил новую коалицию во главе с социал-демократами, это положило конец ситуации, когда в условиях пандемии COVID-19 страна имела временное правительство. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

В Северной Македонии сформировано новое правительство во главе с социал-демократами

Голосование, которое состоялось 30 августа, возвращает Зорана Заева на должность премьер-министра после того, как в июле его партия с незначительным перевесом победила правых соперников. Коалиция состоит из правящей партии, Социал-демократического союза Македонии, и крупнейшей политической силы, представляющей этническое албанское меньшинство. Новая коалиция 62 голоса в парламенте из 120 депутатов.

Партия Заева набрала больше всего голосов на парламентских выборах 15 июля, но не получила достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Заев заявил, что утверждение нового правительства принесет "период порядка, справедливости и дисциплины".

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По его словам, приоритетами является судебная власть, экономика, образование, администрирование и окружающую среду. Заев также пообещал бороться с пандемией коронавирусной инфекции и противостоять преступности и коррупции.

Депутаты от оппозиции покинули парламент после голосования и не принимали участия в церемонии присяги. Они заявили, что правительственная программа не имеет четких целей и не предполагает необходимых реформ.

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