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Затонувший паром "Севоль" подняли в Северной Корее

Затонувший паром "Севоль" подняли в Северной Корее

Киев • УНН

 • 37586 просмотра

КИЕВ. 24 марта УНН. В Северной Корее подняли затонувший три года назад паром "Севоль", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Подготовка к этой операции началась еще в августе 2015 года, с тех пор эксперты собирали необходимую информацию и разрабатывали соответствующую технологию.

Как отмечается, в ходе операции, которая длится уже несколько дней, судно подняли над поверхностью воды, после чего на плавучей платформе его доставят в порт Мокпхо. Ранее подъем откладывали из-за неблагоприятных погодных условий и технических проблем.

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Процесс подъема осуществлялся с помощью двух барж, которые извлекали паром тросами со дна моря.

Напомним, что паром, следовавший из Инчхона к острову Чеджудо, затонул в Желтом море в апреле 2014 года. В результате катастрофы погибли почти 300 человек, более 170 человек удалось спасти, большинство из которых - школьники, тела еще девяти человек не были найдены.

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