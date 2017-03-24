Затонулий паром “Севоль” підняли у Північній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. У Північній Кореї підняли затонулий три роки тому паром “Севоль”, передає УНН з посиланням на ВВС.
Підготовка до цієї операції розпочалася ще у серпні 2015 року, відколи експерти збирали необхідну інформацію і розробляли відповідну технологію.
Як зазначається, у ході операції, що триває вже кілька днів, судно підняли над поверхнею води, після чого на плавучій платформі його доставлять у порт Мокпхо. Раніше підйом відкладали через несприятливі погодні умови і технічні проблеми.
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Процес підйому здійснювався за допомогою двох барж, які витягували паром тросами з дна моря.
Нагадаємо, що паром, який прямував з Інчхона до острова Чеджудо, затонув в Жовтому морі у квітні 2014 року. В результаті катастрофи загинули майже 300 осіб, понад 170 людей вдалося врятувати, більшість з яких – школярі, тіла ще дев‘яти осіб не були знайдені.