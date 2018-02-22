В подпольном мясоперерабатывающем цехе Киева работали иностранцы-нелегалы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63176 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77311 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80000 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107378 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100389 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104554 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111535 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117084 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122795 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134314 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В подпольном мясоперерабатывающем цехе Киева работали иностранцы-нелегалы

В подпольном мясоперерабатывающем цехе Киева работали иностранцы-нелегалы

Киев  •  УНН

 • 11558 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В столице выявлен подпольный мясоперерабатывающий цех, на котором работало 10 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Во время отработки операции "Мигрант" сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с коллегами из прокуратуры, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной миграционной службы провели санкционированный обыск на проспекте Степана Бандеры, где обнаружили незаконный мясоперерабатывающий цех, на котором работали десять граждан другого государства без документов, дающих право находиться на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Работники полиции выяснили, что в помещении предприятия мужчины и женщины работали и жили. Более того, чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы ​​работали ночью. По факту незаконного пребывания на территории Украины на иностранцев составлены протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о дальнейшем места пребывания иностранцев.

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По работодателя - местного жителя, который организовал нелегальный цех, составлен протокол по ст. 204 (нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также будет проверена законность его предпринимательской деятельности.

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