В подпольном мясоперерабатывающем цехе Киева работали иностранцы-нелегалы

"Во время отработки операции "Мигрант" сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с коллегами из прокуратуры, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной миграционной службы провели санкционированный обыск на проспекте Степана Бандеры, где обнаружили незаконный мясоперерабатывающий цех, на котором работали десять граждан другого государства без документов, дающих право находиться на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Работники полиции выяснили, что в помещении предприятия мужчины и женщины работали и жили. Более того, чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы ​​работали ночью. По факту незаконного пребывания на территории Украины на иностранцев составлены протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о дальнейшем места пребывания иностранцев.

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По работодателя - местного жителя, который организовал нелегальный цех, составлен протокол по ст. 204 (нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также будет проверена законность его предпринимательской деятельности.