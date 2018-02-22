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У підпільному м’ясопереробному цеху Києва працювали іноземці-нелегали

У підпільному м’ясопереробному цеху Києва працювали іноземці-нелегали

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У столиці виявлено підпільний м’ясопереробний цех, на якому працювало 10 нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Під час відпрацювання операції „Мігрант“ працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з колегами із прокуратури, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів та Державної міграційної служби провели санкціонований обшук на проспекті Степана Бандери, де виявили незаконний м’ясопереробний цех, на якому працювали десять громадян іншої держави без документів, що дають право перебувати на території України”, — йдеться у повідомленні.

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Працівники поліції з’ясували, що у приміщенні підприємства чоловіки і жінки працювали та жили. Більше того, аби не привертати до себе увагу, нелегали працювали вночі. За фактом незаконного перебування на території України на іноземців складені протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз вирішується питання щодо подальшого місця перебування іноземців.

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Щодо роботодавця — місцевого мешканця, який організував нелегальний цех, складено протокол за ст. 204 (порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також буде перевірена законність його підприємницької діяльності.

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