В пригороде Парижа вспыхнули протесты против жестокости полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Демонстрация протеста в пригороде Парижа против жестокого обращения полицейских с молодым чернокожим мужчиной вылилась в столкновения с правоохранителями, передает УНН со посиланнням на ВВС .
Сообщается, что участники акции в коммуне Bobigny подожгли по меньшей мере один автомобиль и бросали в полицейских дымовые шашки. Полиция в ответ применила резиновые пули и слезоточивый газ.
Демонстранты требовали от властей наказания для четырех полицейских, которые 2 февраля задержали 22-летнего чернокожего мужчину для проверки документов в парижском пригороде.
Юноша, который сейчас находится в больнице, утверждает, что правоохранители жестоко изнасиловали его с использованием полицейской дубинки.
После инцидента в нескольких городах страны прошли массовые беспорядки.
Одному из полицейских предъявлено обвинение в изнасиловании, трем другим - в нападении на человека.
"Мы требуем настоящей справедливости, а не показного правосудия, как это обычно происходит с полицейскими, когда они ведут себя как преступники и не попадают под суд", - сказала журналистам одна из участниц акции.