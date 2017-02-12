У передмісті Парижа спалахнули протести проти жорстокості поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Демонстрація протесту в передмісті Парижа проти жорстокого поводження поліцейських з молодим чорношкірим чоловіком вилилася в сутички з правоохоронцями, передає УНН з посиланнням на ВВС.
Повідомляється, що учасники акції в комуні Bobigny підпалили щонайменше один автомобіль і кидали в поліцейських димові шашки. Поліція у відповідь застосувала гумові кулі і сльозогінний газ.
Демонстранти вимагали від влади покарання для чотирьох поліцейських, які 2 лютого затримали 22-річного чорношкірого чоловіка для перевірки документів в паризькому передмісті.
Юнак, який зараз перебуває в лікарні, стверджує, що правоохоронці жорстоко зґвалтували його з використанням поліцейської палиці.
Після інциденту в декількох містах країни відбулися масові заворушення.
Одному з поліцейських пред’явлено звинувачення в зґвалтуванні, трьом іншим — в нападі на людину.
“Ми вимагаємо справжньої справедливості, а не показного правосуддя, як це зазвичай відбувається з поліцейськими, коли вони поводяться як злочинці і не потрапляють під суд”, — сказала журналістам одна з учасниць акції в Бобіньї.