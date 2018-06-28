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В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции

В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции

Киев  •  УНН

 • 14967 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Вопрос о передаче Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 политический, им будет заниматься Белый дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс в четверг журналистам.

“Скажу вам, что это политический вопрос, который будет решаться в Белом доме и потом в Конгрессе, а не в командовании боевого применения ВВС. Так что нам придется просто подождать и посмотреть, к какому решению они придут”, — заявил военачальник.

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Он не стал уточнять, соответствуют ли действительности фигурировавшие в американской прессе сведения о том, что физическая передача Анкаре данных самолетов может произойти только в марте или ноябре 2019 или даже в 2020 году, если до этого вообще дойдет дело, поскольку Вашингтону теперь грозит отказаться от таких поставок в случае приобретения Турцией в России зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, издание Yeni Safak со ссылкой на источники писала, что в случае, если США запретят Анкаре покупку F-35, Турция может попытаться купить российские Су-57 или Су-35С.

Между тем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и к качественным изменениям двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею самолетов.

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