У Пентагоні назвали політичним питанням передачу F-35 Туреччині

Про це заявив глава Командування бойового застосування ВПС США генерал Джеймс Холмс у четвер журналістам.

“Скажу вам, що це політичне питання, яке вирішуватиметься в Білому домі і потім в Конгресі, а не в Командуванні бойового застосування ВПС. Так що нам доведеться просто почекати і подивитися, до якого рішення вони прийдуть”, — заявив воєначальник.

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Він не став уточнювати, чи відповідають дійсності фігурували в американській пресі відомості про те, що фізична передача Анкарі даних літаків може відбутися тільки в березні або листопаді 2019 року або навіть в 2020 році, якщо до цього взагалі дійде справа, оскільки Вашингтон тепер загрожує відмовитися від таких поставок в разі придбання Туреччиною у Росії зенітних ракетних систем С-400.

Нагадаємо, видання Yeni Safak з посиланням на джерела писала, що в разі, якщо США заборонять Анкарі покупку F-35, Туреччина може спробувати купити російські Су-57 або Су-35С.

Тим часом помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл попередив 26 червня, що придбання Туреччиною С-400 призведе до застосування Вашингтоном санкцій відносно Анкари і до якісних змін двосторонніх відносин. Крім того, як підкреслив Мітчелл, США можуть відмовитися від передачі Туреччини придбаних нею літаків.