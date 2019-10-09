В парламенте начали внедрение электронной комитетской системы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. С внедрением электронной комитетской системы коллег поздравил на комитетском заседании 9 октября заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает корреспондент УНН.
"Коллеги, я вас поздравляю. Мы первыми в Верховной Раде внедрили электронную комитетскую систему. Надеюсь, что наши партнеры, в том числе международные, также нам будут передавать не в таком виде (бумажном), а отправлять в электронном виде все материалы, которые нам предоставляются на комитет. Будем беречь лес. И я надеюсь, что во всей стране, а не только в Верховной Раде, будет введен электронный документооборот", - сказал Александр Качура.
Напомним, 5 октября украинцам открыли онлайн все решения территориальных органов относительно Геокадастра.