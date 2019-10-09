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У парламенті почали впровадження електронної комітетської системи

Київ • УНН

 • 9293 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З впровадженням електронної комітетської системи колег привітав на комітетському засіданні 9 жовтня заступник голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

У парламенті почали впровадження електронної комітетської системи

"Колеги, я вас вітаю. Ми першими у Верховній Раді впровадили електронну комітетську систему. Надіюсь, що наші партнери, в тому числі міжнародні, також нам будуть передавати не в такому вигляді (паперовому), а надсилати в електронному вигляді всі матеріали, які нам надаються на комітет. Будемо берегти ліс. І я сподіваюся, що у всій країні, а не тільки у Верховній Раді, буде запроваджено електронний документообіг", - сказав Олександр Качура.

Нагадаємо, 5 жовтня українцям відкрили онлайн всі рішення територіальних органів щодо геокадастру.

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