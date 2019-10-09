У парламенті почали впровадження електронної комітетської системи

"Колеги, я вас вітаю. Ми першими у Верховній Раді впровадили електронну комітетську систему. Надіюсь, що наші партнери, в тому числі міжнародні, також нам будуть передавати не в такому вигляді (паперовому), а надсилати в електронному вигляді всі матеріали, які нам надаються на комітет. Будемо берегти ліс. І я сподіваюся, що у всій країні, а не тільки у Верховній Раді, буде запроваджено електронний документообіг", - сказав Олександр Качура.

Нагадаємо, 5 жовтня українцям відкрили онлайн всі рішення територіальних органів щодо геокадастру.