У парламенті почали впровадження електронної комітетської системи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З впровадженням електронної комітетської системи колег привітав на комітетському засіданні 9 жовтня заступник голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає кореспондент УНН.
"Колеги, я вас вітаю. Ми першими у Верховній Раді впровадили електронну комітетську систему. Надіюсь, що наші партнери, в тому числі міжнародні, також нам будуть передавати не в такому вигляді (паперовому), а надсилати в електронному вигляді всі матеріали, які нам надаються на комітет. Будемо берегти ліс. І я сподіваюся, що у всій країні, а не тільки у Верховній Раді, буде запроваджено електронний документообіг", - сказав Олександр Качура.
Нагадаємо, 5 жовтня українцям відкрили онлайн всі рішення територіальних органів щодо геокадастру.