В Париже стартовал международный авиасалон Ле Бурже: Украина представила свои авиадвигатели

Детали

Открыл международный авиасалон президент Франции Эммануэль Макрон. Он провел в Ле Бурже несколько часов, посещая преимущественно стенды французских авиастроителей и производителей оборудования и европейский Airbus.

В центре внимания на нынешнем авиафоруме - устойчивое развитие индустрии на фоне внедрения экологических технологий. Президент Макрон считает, что страна должна оставаться в авангарде создания самолетов будущего - экологически чистых аэропланов.

В этом году представить свою продукцию в Париж приехали представители 2,5 тысяч компаний.

На Paris Air Show - 2023 представлено, в частности, огромное количество дронов. Они установлены чаще всего прямо рядом с боевыми самолетами и вертолетами.

российское вторжение в Украину показало, что эти беспилотные аппараты в зоне конфликта вытеснили традиционную боевую авиацию. Поэтому производители военных самолетов, и прежде всего французская компания Dassault, уже предлагают новейшие разработки, отмечает издание.

Дополнение

После вторжения россии в Украину и последующих санкций самолеты МиГ, «Сухой», «Туполев» и «Илюшин» были запрещены к участию в крупнейшем в мире авиасалоне.

А вот Украина представила на нем свой стенд с авиадвигателями. Кроме того, активно искала партнеров для массового запуска производства военных беспилотников.

Выставка продлится 7 дней. В предыдущие годы за это время ее успевало посетить до полумиллиона человек.