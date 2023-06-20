У Парижі стартував міжнародний авіасалон Ле Бурже: Україна представила свої авіадвигуни

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Парижі стартував наймасштабніший у світі 54-й міжнародний авіасалон Ле Бурже. росія через санкцій не бере участі у заході. В той час, як Україна представляє там свої авіадвигуни. Про це пише УНН із посиланням на французьке видання RFI.