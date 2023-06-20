У Парижі стартував міжнародний авіасалон Ле Бурже: Україна представила свої авіадвигуни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Парижі стартував наймасштабніший у світі 54-й міжнародний авіасалон Ле Бурже. росія через санкцій не бере участі у заході. В той час, як Україна представляє там свої авіадвигуни. Про це пише УНН із посиланням на французьке видання RFI.
Деталі
Відкрив міжнародний авіасалон президент Франції Еммануель Макрон. Він провів у Ле Бурже кілька годин, відвідуючи переважно стенди французьких авіабудівників та виробників обладнання та європейський Airbus.
У центрі уваги на цьогорічному авіафорумі - стійкий розвиток індустрії на тлі впровадження екологічних технологій. Президент Макрон вважає, що країна має залишатися в авангарді створення літаків майбутнього - екологічно чистих аеропланів.
Цьогоріч представити свою продукцію до Парижа приїхали представники 2,5 тисяч компаній.
На Paris Air Show - 2023 представлена, зокрема, величезна кількість дронів. Вони встановлені найчастіше прямо поряд із бойовими літаками та вертольотами.
російське вторгнення в Україну показало, що ці безпілотні апарати у зоні конфлікту витіснили традиційну бойову авіацію. Тому виробники військових літаків, і насамперед французька компанія Dassault, вже пропонують новітні розробки, зазначає видання.
Доповнення
Після вторгнення росії в Україну і наступних санкцій літаки МіГ, «Сухий», «Туполєв» та «Ілюшин» були заборонені до участі у найбільшому у світі авіасалоні.
А от Україна представила на ньому свій стенд з авіадвигунами. Окрім того, активно шукала партнерів для масового запуску виробництва військових безпілотників.
Виставка триватиме 7 днів. У попередні роки за цей час її встигало відвідати до півмільйона людей.