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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73264 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96510 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115462 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150561 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198820 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194927 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282289 просмотра

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В Пакистане на рынке произошел взрыв, ранены не менее 15 человек

В Пакистане на рынке произошел взрыв, ранены не менее 15 человек

Киев  •  УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В городе Равалпинди провинции Пенджаб на востоке Пакистана на рынке прогремел взрыв, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Xinhua, передает УНН.

Самодельное взрывное устройство взорвалось на рынке, расположенном недалеко от местности Гандж Манди. По предварительным итогам расследования, неустановленные лица установили бомбу в овощную тележку, а потом исчезли.

Спасательные бригады, полиция и силы безопасности прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в ближайшую больницу. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Как сообщал УНН, в столице Афганистана через день после ракетного обстрела город вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека.

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