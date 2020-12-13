В Пакистане на рынке произошел взрыв, ранены не менее 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В городе Равалпинди провинции Пенджаб на востоке Пакистана на рынке прогремел взрыв, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Xinhua, передает УНН.
Самодельное взрывное устройство взорвалось на рынке, расположенном недалеко от местности Гандж Манди. По предварительным итогам расследования, неустановленные лица установили бомбу в овощную тележку, а потом исчезли.
Спасательные бригады, полиция и силы безопасности прибыли на место инцидента и доставили пострадавших в ближайшую больницу. Несколько человек находятся в критическом состоянии.
Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.
Как сообщал УНН, в столице Афганистана через день после ракетного обстрела город вновь всколыхнули теракты, в которых погибли по меньшей мере три человека.