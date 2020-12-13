У Пакистані на ринку стався вибух, поранено щонайменше 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В місті Равалпінді провінції Пенджаб на сході Пакистану на ринку прогримів вибух, щонайменше 15 людей отримали поранення. Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє Xinhua, передає УНН.
Саморобний вибуховий пристрій вибухнув на ринку, розташованому недалеко від місцевості Ганджа Манді. За попередніми підсумками розслідування, невстановлені особи встановили бомбу в овочеву візок, а потім зникли.
Рятувальні бригади, поліція і сили безпеки прибули на місце інциденту і доставили постраждалих в найближчу лікарню. Кілька осіб перебувають у критичному стані.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.
Як повідомляв УНН, у столиці Афганістану через день після ракетного обстрілу місто знов сколихнули теракти, в яких загинуло щонайменше троє людей.