В ОЭСР недовольны темпами борьбы с коррупцией в Украине

"Мы видим, что борьба с коррупцией идет не лучшим образом. Видим, что есть шаги как вперед, так и назад. Судя по всем опросам и показателям коррупции, мы не видим серьезного движения вперед", - сказал Томпсон.

Как добавил он, это одна из главных проблем для МСБ, потому что они не могут защищаться или изменения ситуации в свою пользу.



Как повыдомялв УНН, в Украине количество малых и средних предприятий, которые испытывают трудности с доступом к финансированию, вдвое превышает средний показных по шести странам восточного партнерства ЕС. Об этом на Национальном форуме развития МСБ 2018 сообщил руководитель ОЭСР Евразия Уильям Томпсон.