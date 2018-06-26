У ОЕСР незадоволені темпами боротьби з корупцією в Україні

"Ми бачимо, що боротьба з корупцією йде не найкращим чином. Бачимо, що є кроки як вперед, так і назад. Судячи з усіх опитувань та показників корупції, ми не бачимо серйозного руху вперед", - сказав Томпсон.

Як додав він, це одна з найголовніших проблем для МСБ, тому що вони не можуть захищатись або зміни ситуацію на свою користь.



Як повыдомялв УНН, в Україні кількість малих та середніх підприємств, які мають труднощі з доступом до фінансування, удвічі перевищує середній показних по шести країнах східного партнерства ЄС. Про це на Національному форумі розвитку МСБ 2018 повідомив керівник ОЕСР Євразія Вільям Томпсон.