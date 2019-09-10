В "Новой почте" заявили о наступлении власти на бизнес

“Законопроекты 1053, 1073, возвращающие так называемую „пятикратку“, которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и другие инициативы по „закручиванию гаек“ бизнеса, включая повышением налога для ІТ демонстрирует реальные намерения новой власти. Стало понятно, что мы, предприниматели, — враги, а особая вражеская каста для них — это ФОПы. Мы это все уже проходили с их предшественниками”, — отметил он.

Поперешнюк отмечает, что ФОПы в Украине играют важную роль для экономики, и вместо их уничтожения власти следовало бы работать над снижением налогов.

“К сожалению, среди украинцев тоже есть немало сторонников борьбы с ФОПами. От простых потребителей, которым не нравятся неправильные чеки в ресторанах, к представителям бизнеса на обычной системе налогообложения. Я понимаю их позицию, ведь наша компания тоже платит налогов 4 млрд грн в год. Когда одни должны платить много, а другие имеют возможность платить меньше, это может показаться несправедливым. Но вместе с тем ФОПы играют ключевую роль в развитии экономики. Именно благодаря им наша экономика еще жива и даже понемногу растет. Что делать с несправедливостью? Логичный ответ: упрощать условия, снижать налоги для компаний на обычной системе! Но у чиновника другая логика. Коррупционная привлекательность и потенциальный теневой доход увеличиваются, когда бизнесу сложно и трудно. Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства”, — отметил соучредитель компании “Новая почта”.

“Лучшей стратегии уничтожения Украины, пожалуй, и не придумаешь...”, - резюмировал он.

Напомним, несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями “АрселорМиттал Кривой Рог”, 5 сентября на предприятие снова вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного урегулирования.

Это же управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее сослать Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине — “Мироновский хлебопродукт”. Однако, аудиторы отказались это делать из-за отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, с целью “окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса”.

Игорь Коломойский в свою очередь призывает национализировать крупные предприятия в Украине, включая “АрселорМиттал”. А на фоне этих заявлений Президент Зеленский призывает инвесторов вкладывать в Украину, обещая защиту капиталов.

Между тем в самой инвестиционной группе Dragon Capital считают проверки в “МХП” и “АрселорМиттал” абсурдом и давлением на бизнес.