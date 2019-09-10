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У "Новій пошті" заявили про наступ влади на бізнес

У "Новій пошті" заявили про наступ влади на бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Про це у своєму Facebook написав співзасновник компанії “Нова пошта” Володимир Поперешнюк, передає УНН.

“Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану „п’ятикратку“, яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із „закручування гайок“ бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ, демонструє реальні наміри нової влади. Стало зрозуміло, що ми, підприємці, — вороги, а особлива ворожа каста для них — це ФОПи. Ми це все вже проходили з їхніми попередниками”, — зазначив він.

Поперешнюк наголошує, що ФОПи в Україні відіграють важливу роль для економіки, і замість їх знищення владі варто було б працювати над зниженням податків.

“На жаль, серед українців теж є чимало прихильників боротьби з ФОПами. Від простих споживачів, яким не подобаються неправильні чеки у ресторанах, до представників бізнесу на звичайній системі оподаткування. Я розумію їхню позицію, адже наша компанія теж сплачує податків 4 млрд грн на рік. Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим. Але разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає. Що робити з несправедливістю? Логічна відповідь: спрощувати умови, знижувати податки для компаній на звичайній системі! Але в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва”, — наголосив співзасновник компанії “Нова пошта”.

“Кращої стратегії знищення України, мабуть, і не придумаєш...”, — резюмував він.

Нагадаємо, незважаючи на анонсовану домовленість між Президентом і представниками “АрселорМіттал Кривий Ріг”, 5 вересня на підприємство знову повернулася СБУ. В особі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, СБУ ініціювала чергову перевірку інспекторами ядерного врегулювання.

Це ж управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спробувало раніше заслати Державну аудиторську службу на підприємство найбільшого виробника курятини в Україні — “Миронівський хлібопродукт”. Однак, аудитори відмовилися це робити через відсутність правових підстав.

СБУ діє з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Водночас, прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає ліквідувати Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, з метою “остаточного відмежування правоохоронців та силовиків від бізнесу”.

Ігор Коломойський у свою чергу закликає націоналізувати великі підприємства в Україні, включно з “АрселорМіттал”. А на тлі цих заяв Президент Зеленський закликає інвесторів вкладати в Україну, обіцяючи захист капіталів.

Тим часом у найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають перевірки в “МХП” і “АрселорМіттал” абсурдом і тиском на бізнес.

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