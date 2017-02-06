В Германии на воду спустили крупнейшую парусную яхту стоимостью 450 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Наибольшую парусную яхту в мире, стоимостью 450 млн долларов, спустили на воду в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
Гигантская яхта имеет длину 142 метра.
Судно принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко.
Самая высокая мачта яхты выше башни Биг Бен и восьмиэтажного дома.
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Как отмечает издание, судно оснащено сверхсовременным подводным наблюдениям, имеет гибридный дизель-электрический силовой двигатель и инновационную систему навигации.
Накануне вечером яхта была впервые спущена на воду и направится из Гамбурга на юг Италии.