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Financial Times

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В Германии на воду спустили крупнейшую парусную яхту стоимостью 450 млн долларов

Киев • УНН

 • 28478 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Наибольшую парусную яхту в мире, стоимостью 450 млн долларов, спустили на воду в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail.

В Германии на воду спустили крупнейшую парусную яхту стоимостью 450 млн долларов

Гигантская яхта имеет длину 142 метра.

Судно принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко.

Самая высокая мачта яхты выше башни Биг Бен и восьмиэтажного дома.

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Как отмечает издание, судно оснащено сверхсовременным подводным наблюдениям, имеет гибридный дизель-электрический силовой двигатель и инновационную систему навигации.

Накануне вечером яхта была впервые спущена на воду и направится из Гамбурга на юг Италии.

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