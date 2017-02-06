У Німеччині на воду спустили найбільшу вітрильну яхту вартістю 450 млн доларів

Гігантська яхта має довжину 142 метри.

Судно належить російському мільярдеру Андреію Мельниченку.

Найвища щогла яхти вища вежі Біг Бен та восьмиповерхового будинку.

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Як зазначає видання, судно оснащене надсучасним підводним спостереженням, має гібридний дизель-електричний силовий двигун та інноваційну систему навігації.

Напередодні ввечері яхта була вперше спущена на воду та напрявляється з Гамбурга на південь Італії.