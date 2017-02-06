У Німеччині на воду спустили найбільшу вітрильну яхту вартістю 450 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Найбільшу вітрильну яхту у світі, вартістю 450 млн доларів, спустили на воду у Німеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Mail.
Гігантська яхта має довжину 142 метри.
Судно належить російському мільярдеру Андреію Мельниченку.
Найвища щогла яхти вища вежі Біг Бен та восьмиповерхового будинку.
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Як зазначає видання, судно оснащене надсучасним підводним спостереженням, має гібридний дизель-електричний силовий двигун та інноваційну систему навігації.
Напередодні ввечері яхта була вперше спущена на воду та напрявляється з Гамбурга на південь Італії.