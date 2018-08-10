В Германии разрешили продавать видеоигры с нацистской символикой

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 19316 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 53099 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 35170 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 80185 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 155398 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 256234 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 194744 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 259345 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 284144 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223405 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 59915 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 65790 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 58855 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 55121 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 34984 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 25553 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 331181 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 299319 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 383934 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 536184 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 7716 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 16165 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 53387 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 259328 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 97250 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

В Германии разрешили продавать видеоигры с нацистской символикой

Киев • УНН

 • 5671 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Германии разрешили продавать компьютерные и видеоигры, в которых есть нацистские символы, об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

В Германии разрешили продавать видеоигры с нацистской символикой

Организация, занимающаяся регулированием развлекательного программного обеспечения Германии (USK), сообщила, что компьютерные игры, в которых присутствуют запрещенные символы, теперь могут получить возрастной рейтинг, если использование символов признается “социально адекватным”. Это означает, что изображение таких символов служит художественным или научным целям или призвано воссоздать конкретные события в истории.

В прошлом году дебаты в Германии и во всем мире вызвал запрет нацистских символов в игре Wolfenstein II: The New Colossus, события в которой разворачиваются в альтернативной вселенной, где нацисты победили во Второй мировой войне. Чтобы игру можно было продавать в Германии, все свастики были заменены треугольными символами, а Адольфа Гитлера лишили усов.

Уголовный кодекс ФРГ запрещает публич​ное изображение символов нацистской власти: свастик, кельтских крестов, нацистских приветствий. Наказание может подразумевать как штраф, так и тюремное заключение. Запрет не распространяется на фильмы, которые рассматривают как произведения искусства. “Долгие годы такое отношение было к фильмам и теперь применимо и к компьютерным и видеоиграм”, — сообщила директор USK Элизабет Зекер.

Как сообщал УНН, в конце мая в США игру о расстреле в школе убрали с онлайн-платформы после протестов 208 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43