В Германии разрешили продавать видеоигры с нацистской символикой

Организация, занимающаяся регулированием развлекательного программного обеспечения Германии (USK), сообщила, что компьютерные игры, в которых присутствуют запрещенные символы, теперь могут получить возрастной рейтинг, если использование символов признается “социально адекватным”. Это означает, что изображение таких символов служит художественным или научным целям или призвано воссоздать конкретные события в истории.

В прошлом году дебаты в Германии и во всем мире вызвал запрет нацистских символов в игре Wolfenstein II: The New Colossus, события в которой разворачиваются в альтернативной вселенной, где нацисты победили во Второй мировой войне. Чтобы игру можно было продавать в Германии, все свастики были заменены треугольными символами, а Адольфа Гитлера лишили усов.

Уголовный кодекс ФРГ запрещает публич​ное изображение символов нацистской власти: свастик, кельтских крестов, нацистских приветствий. Наказание может подразумевать как штраф, так и тюремное заключение. Запрет не распространяется на фильмы, которые рассматривают как произведения искусства. “Долгие годы такое отношение было к фильмам и теперь применимо и к компьютерным и видеоиграм”, — сообщила директор USK Элизабет Зекер.

Как сообщал УНН, в конце мая в США игру о расстреле в школе убрали с онлайн-платформы после протестов 208 тысяч человек.