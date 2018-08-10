У Німеччині дозволили продавати відеоігри з нацистською символікою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Німеччині дозволили продавати комп’ютерні і відеоігри, в яких є нацистські символи, про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Організація, що займається регулюванням розважального програмного забезпечення Німеччини (USK), повідомила, що комп’ютерні ігри, в яких присутні заборонені символи, тепер можуть отримати віковий рейтинг, якщо використання символів визнається “соціально адекватним”. Це означає, що зображення таких символів служить художнім або науковим цілям або покликане відтворити конкретні події в історії.
У минулому році дебати в Німеччині і в усьому світі викликала заборона нацистських символів в грі Wolfenstein II: The New Colossus, події в якій розгортаються в альтернативному всесвіті, де нацисти перемогли у Другій світовій війні. Щоб гру можна було продавати в Німеччині, усі свастики були замінені трикутними символами, а Адольфа Гітлера позбавили вусів.
Кримінальний кодекс ФРН забороняє публічне зображення символів нацистської влади: свастик, кельтських хрестів, нацистських вітань. Покарання може бути як штрафом, так і тюремним ув’язненням. Заборона не поширюється на фільми, які розглядають як твори мистецтва. “Довгі роки таке ставлення було до фільмів і тепер може бути застосоване і до комп’ютерних та відеоігор”, — повідомила директор USK Елізабет Зекерія.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня у США гру про розстріл в школі прибрали з онлайн-платформи після протестів 208 тисяч людей.