В Германии видят импульс в вопросе вступления Украины в ЕС

Детали

Люрманн сообщила дюссельдорфской газете Rheinische Post, что перспективы вступления Украины в ЕС имеют импульс. "Вполне возможно, что переговоры начнутся в ближайшее время", – сказала она.

При этом госминистр ФРГ отметил, что темпы будут зависеть прежде всего от готовности Украины к реформам. По словам Люрманна, во время своего визита в Киев она была очень поражена достигнутым прогрессом. Важно, чтобы Украина сохранила этот импульс реформ. ЕС сформулировал семь критериев для начала переговоров.

Дополнение

Европейский совет 23 июня предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.