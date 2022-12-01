У Німеччині бачать імпульс у питанні вступу України до ЄС

Деталі

Люрманн повідомила дюссельдорфській газеті Rheinische Post, що перспективи вступу України до ЄС мають імпульс. "Цілком можливо, що переговори розпочнуться найближчим часом", - сказала вона.

При цьому держміністр ФРН зазначив, що темпи залежатимуть передусім від готовності України до реформ. За словами Люрманн, під час свого візиту до Києва вона була дуже вражена досягнутим прогресом. Важливо, щоби Україна зберегла цей імпульс реформ. ЄС сформулював сім критеріїв для початку переговорів.

Доповнення

Європейська рада 23 червня надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.