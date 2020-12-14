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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73201 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96451 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115447 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150546 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198809 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194920 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282276 просмотра

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В Нигерии после нападения на школу более 300 школьников все еще не найдены

В Нигерии после нападения на школу более 300 школьников все еще не найдены

Киев  •  УНН

 • 17777 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Нигерии после нападения на школу в городе Канкара в штате Катсина более 300 школьников все еще не найдены и до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Отмечается, что нападение произошло в пятницу. Злоумышленники на мотоциклах ворвались в правительственную научную школу для мальчиков, что заставило сотни студентов бежать и прятаться в лесу.

“Сейчас там еще не досчитываются 333 воспитанников”, — заявил губернатор Катсины Амину Масари.

После встречи с представителями службы безопасности он добавил, что в школе-интернате обучалось 839 учеников.

Масари заявил, что студенты, которым удалось спастись от нападения, скрывались в лесу.

“Прилагаются усилия для установления фактического количества похищенных детей”, — сказал Масари.

Как сообщал УНН, в Нигерии бандиты ворвались в школу-интернат и похитили многих его учеников.

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