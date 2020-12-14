В Нигерии после нападения на школу более 300 школьников все еще не найдены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Нигерии после нападения на школу в городе Канкара в штате Катсина более 300 школьников все еще не найдены и до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Al Jazeera, передает УНН.
Отмечается, что нападение произошло в пятницу. Злоумышленники на мотоциклах ворвались в правительственную научную школу для мальчиков, что заставило сотни студентов бежать и прятаться в лесу.
“Сейчас там еще не досчитываются 333 воспитанников”, — заявил губернатор Катсины Амину Масари.
После встречи с представителями службы безопасности он добавил, что в школе-интернате обучалось 839 учеников.
Масари заявил, что студенты, которым удалось спастись от нападения, скрывались в лесу.
“Прилагаются усилия для установления фактического количества похищенных детей”, — сказал Масари.
Как сообщал УНН, в Нигерии бандиты ворвались в школу-интернат и похитили многих его учеников.