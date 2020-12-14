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У Нігерії після нападу на школу понад 300 школярів все ще не знайдені

У Нігерії після нападу на школу понад 300 школярів все ще не знайдені

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Нігерії після нападу на школу в місті Канкара у штаті Катсіна понад 300 школярів все ще не знайдені та досі вважаються зниклими безвісти. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Зазначається, що напад стався у п’ятницю. Зловмисники на мотоциклах увірвались до Урядової наукової школи для хлопчиків, що змусило сотні студентів тікати та ховатися в лісі.

“Наразі там ще недораховуються 333 вихованців”, — заявив губернатор Катсіни Аміну Масарі.

Після зустрічі з представниками служби безпеки він додав, що в школі-інтернаті навчалося 839 учнів.

Масарі заявив, що студенти, яким вдалося врятуватися від нападу, переховувались у лісі.

“Докладаються зусилля для встановлення фактичної кількості викрадених дітей”, — сказав Масарі.

Як повідомляв УНН, у Нігерії бандити увірвались у школу-інтернат та викрали багатьох її учнів.

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