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В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание суда по делу МН17

Киев • УНН

 • 17352 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Нидерландах в судебном комплексе “Схипхол" сегодня, 8 ноября, в 10:00 по местному времени начнется очередное судебное заседание по делу о сбитии самолета рейса МН17. Об этом объявил во время предыдущих слушаний судья Хендрик Стейнхейс, передает УНН.

В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание суда по делу МН17

Цитата

В этот день, подчеркнул он, слово будет предоставлено родственникам погибших, которые изъявили желание, но еще не воспользовались своим правом обращения в суд. После этого 8 декабря запланировано обсудить вопрос компенсаций. “Что касается других дат, то суд пока не может принять решение, — подчеркнул Стейнхейс. — Мы изучим этот вопрос, график заседаний и сообщим о решении отдельно”.

Детали

Ранее предполагалось, что прокуратура выступит с обвинительным заключением 15-16 ноября. Однако эта дата была смещена в связи с тем, что суд намерен продолжать добиваться опроса в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал 53-й зенитной ракетной бригадой, базирующейся в Курске. Крайней датой для этого инстанция установила 10 февраля 2022 года.

“Только сейчас суд решил продлить срок, до которого может быть опрошен Мучкаев, до 10 февраля 2022 года, — отметил прокурор Тейс Бергер. — Мы придерживаемся точки зрения, что не можем представить свое обвинительное заключение до того, как все следственные мероприятия по делу будут завершены”. “Это означает, что только 9-10 февраля 2022 года прокуратура сможет выступить перед судом, — сказал он. — Это как раз раньше. Хотел бы отметить, что прогресс в данном деле является для нас крайне важным, но мы не имеем другого выбора. Важно не терять больше времени, чем необходимо. Это в интересах и родственников, и всех обвиняемых”.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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