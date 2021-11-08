В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание суда по делу МН17

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В этот день, подчеркнул он, слово будет предоставлено родственникам погибших, которые изъявили желание, но еще не воспользовались своим правом обращения в суд. После этого 8 декабря запланировано обсудить вопрос компенсаций. “Что касается других дат, то суд пока не может принять решение, — подчеркнул Стейнхейс. — Мы изучим этот вопрос, график заседаний и сообщим о решении отдельно”.

Детали

Ранее предполагалось, что прокуратура выступит с обвинительным заключением 15-16 ноября. Однако эта дата была смещена в связи с тем, что суд намерен продолжать добиваться опроса в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал 53-й зенитной ракетной бригадой, базирующейся в Курске. Крайней датой для этого инстанция установила 10 февраля 2022 года.

“Только сейчас суд решил продлить срок, до которого может быть опрошен Мучкаев, до 10 февраля 2022 года, — отметил прокурор Тейс Бергер. — Мы придерживаемся точки зрения, что не можем представить свое обвинительное заключение до того, как все следственные мероприятия по делу будут завершены”. “Это означает, что только 9-10 февраля 2022 года прокуратура сможет выступить перед судом, — сказал он. — Это как раз раньше. Хотел бы отметить, что прогресс в данном деле является для нас крайне важным, но мы не имеем другого выбора. Важно не терять больше времени, чем необходимо. Это в интересах и родственников, и всех обвиняемых”.