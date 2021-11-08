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У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання суду у справі МН17

Київ • УНН

 • 17352 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол" сьогодні, 8 листопада, о 10:00 за місцевим часом розпочнеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу МН17. Про це оголосив під час минулих слухань суддя Хендрік Стейнхейс, передає УНН.

У Нідерландах сьогодні відбудеться чергове засідання суду у справі МН17

Цитата

Цього дня, наголосив він, слово буде надано родичам загиблих, які виявили бажання, але ще не скористалися своїм правом звернення до суду. Після цього 8 грудня заплановано обговорити питання компенсацій. “Що стосується інших дат, то суд поки не може ухвалити рішення, — наголосив Стейнхейс. — Ми вивчимо це питання, графік засідань та повідомимо про рішення окремо”.

Деталі

Раніше передбачалося, що прокуратура виступить із обвинувальним висновком 15-16 листопада. Однак ця дата була зміщена у зв’язку з тим, що суд має намір продовжувати домагатися опитування як свідка Сергія Мучкаєва, який влітку 2014 року командував 53-ю зенітною ракетною бригадою, що базується в Курську. Крайньою датою для цього інстанція встановила 10 лютого 2022 року.

“Тільки зараз суд вирішив продовжити термін, до якого може бути опитано Мучкаєва, до 10 лютого 2022 року, — зазначив прокурор Тейс Бергер. — Ми дотримуємося точки зору, що не можемо представити свій обвинувальний висновок до того, як усі слідчі заходи у справі будуть завершено”. “Це означає, що лише 9-10 лютого 2022 року прокуратура зможе виступити перед судом, — сказав він. — Це саме раніше. Хотів би зазначити, що прогрес у даній справі є для нас вкрай важливим, але ми не маємо іншого вибору. Важливо не втрачати більше часу, ніж необхідно. Це в інтересах і родичів, і всіх обвинувачених”.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

24 травня 2018 року, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги почався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збиванні літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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