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12 марта, 19:49 • 103150 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 132118 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 117660 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114704 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 141984 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114733 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121584 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130407 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140493 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144715 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В ночь с 12 на 13 января внесены изменения в работу киевского троллейбуса № 91Н

В ночь с 12 на 13 января внесены изменения в работу киевского троллейбуса № 91Н

Киев • УНН

 • 5570 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Из-за ремонта системы энергоснабжения троллейбусной сети на проспекте Маяковского в Киеве с 2:17 до 04:00 12 января движение ночного троллейбусного маршрута № 91Н будет изменено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Так, движение транспорта будет организовано с изменениями по маршруту: "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Антоновича - бульвар Дружбы Народов - проспект Соборности - ул. Строителей - проспект Освободителей - бульвар Перова - Керченская площадь (без заезда на проспект Маяковского) - проспект Ватутина - в обратном направлении по действующему маршруту.

Украинские Национальные Новости

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