В ночь с 12 на 13 января внесены изменения в работу киевского троллейбуса № 91Н
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Из-за ремонта системы энергоснабжения троллейбусной сети на проспекте Маяковского в Киеве с 2:17 до 04:00 12 января движение ночного троллейбусного маршрута № 91Н будет изменено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, движение транспорта будет организовано с изменениями по маршруту: "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Антоновича - бульвар Дружбы Народов - проспект Соборности - ул. Строителей - проспект Освободителей - бульвар Перова - Керченская площадь (без заезда на проспект Маяковского) - проспект Ватутина - в обратном направлении по действующему маршруту.