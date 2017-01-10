У ніч із 12 на 13 січня внесуть зміни у роботу київського тролейбуса № 91Н
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Через ремонт системи енергопостачання тролейбусної мережі на проспекті Маяковського в Києві з 02:17 до 04:00 12 січня рух нічного тролейбусного маршруту № 91Н буде змінено. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, рух транспорту буде організовано зі змінами за трасою: “Залізничний вокзал “Центральний” — вул. Антоновича — бульвар Дружби Народів — проспект Соборності — вул. Будівельників — проспект Визволителів — бульвар Перова — Керченська площа (без заїзду на проспект Маяковського) — проспект Ватутіна — в зворотному напрямку за діючою трасою.