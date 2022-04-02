В ночь 24 февраля Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В ночь полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, рашисти хотели уничтожить всю киберзащиту государства. Об этом в субботу сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
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“СБУ системно противодействует кибердиверсиям российских оккупантов. С начала полномасштабной агрессии РФ оперативно выявлено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения - именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины”, - сообщают в СБУ.
Детали
В то же время, как отмечается, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ.
Так, сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов.
Напомним
Накануне издание The Times со ссылкой в частности на источники в СБУ опубликовало статью, в которой утверждается, что более 600 веб-сайтов, что незадолго до российского вторжения сайты, принадлежащие министерству обороны и другим государственным учреждениям, потерпели тысяч попыток взлома, которые были скоординированы китайским правительством.
В СБУ в свою очередь заявили, что публикация The Times со ссылкой как на "внутренние документы Службы безопасности Украины" не соответствует действительности.