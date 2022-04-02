У ніч 24 лютого росія хотіла знищити весь кіберзахист України – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У ніч повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, рашисти хотіли знищити весь кіберзахист держави. Про це у суботу повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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“СБУ системно протидіє кібердиверсіям російських окупантів. З початку повномасштабної агресії РФ оперативно виявлено та нейтралізовано більше 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України. Найбільша їх кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України”, - повідомляють в СБУ.
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Водночас, як зазначається, ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг.
Так, співробітники СБУ знешкодили всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі українські електронні ресурси або використати їх для поширення пропагандистських матеріалів.
Нагадаємо
Напередодні видання The Times з посиланням зокрема на джерела в СБУ опублікувало статтю, в якій стверджується що понад 600 веб-сайтів, що незадовго до російського вторгнення сайти, що належать міністерству оборони та іншим державним установам, зазнали тисяч спроб взлому, які були скоординовані китайським урядом.
В СБУ в свою чергу заявили, що публікація The Times з посиланням наче на "внутрішні документи Служби безпеки України" не відповідає дійсності.