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В воскресенье не будет работать один из паркингов аэропорта "Борисполь" из-за церемонии памяти по погибшим украинцам

Киев • УНН

 • 9971 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. 19 января паркинг P8, что находится перед терминалом В международного аэропорта "Борисполь", не будет работать в связи с протокольными мероприятиями по поводу погибших украинцев рейса PS 752 МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на администрацию международного аэропорта "Борисполь".

В воскресенье не будет работать один из паркингов аэропорта "Борисполь" из-за церемонии памяти по погибшим украинцам

Также отмечается, что первая и вторая линии подъезда к терминалу В будут блокированы из соображений безопасности. Доступные для проезда будут только третья и четвертая линии.

Напомним, церемония памяти жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ рейса PS752 в Иране начнется в международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 11:00 19 января.

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