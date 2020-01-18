В воскресенье не будет работать один из паркингов аэропорта "Борисполь" из-за церемонии памяти по погибшим украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. 19 января паркинг P8, что находится перед терминалом В международного аэропорта "Борисполь", не будет работать в связи с протокольными мероприятиями по поводу погибших украинцев рейса PS 752 МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на администрацию международного аэропорта "Борисполь".
Также отмечается, что первая и вторая линии подъезда к терминалу В будут блокированы из соображений безопасности. Доступные для проезда будут только третья и четвертая линии.
Напомним, церемония памяти жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ рейса PS752 в Иране начнется в международном аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 11:00 19 января.