В НБУ рассказали о санкциях в отношении банков с российским капиталом

"Вчера НБУ своим постановлением, которое он обнародовал, доказал определенную детализацию относительно непосредственного применения указанных санкций... Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков (с российским государственным капиталом - ред.) в пользу материнских структур и связанных с банками лиц" - сказала Е.Рожкова.

Она подчеркнула, что санкции, в первую очередь, направлены на защиту интересов вкладчиков и клиентов банков с российским государственным капиталом - граждан и предприятий Украины.

При этом, по ее словам, санкции носят упреждающий характер потенциально возможного вывода капиталов за пределы Украины.

"Указанные санкции не запрещают украинским банкам с государственным российским капиталом увеличивать капитал, получать фондирование от материнских или связанных структур для исполнения ими операций с клиентами для удовлетворения всех своих обязательств перед клиентами", - отметила Е.Рожкова.

По ее словам, это никоим образом не повлияет на обслуживание клиентов как внутри страны, так и за ее пределами и не наложит никаких ограничений на международные транзакции клиентов.

Она напомнила, что в СНБО приняли решение о введении санкций в отношении украинских банков с российским государственным капиталом.

Напомним, Национальный банк Украины по решению СНБО ввел санкции против отделений российских банков в Украине.