В НБУ рассказали о санкциях в отношении банков с российским капиталом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальный банк Украины запретил украинским банкам с российским государственным капиталом проводить финансовые операции в пользу материнских структур и связанных с банками лиц. Об этом на брифинге заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.
"Вчера НБУ своим постановлением, которое он обнародовал, доказал определенную детализацию относительно непосредственного применения указанных санкций... Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков (с российским государственным капиталом - ред.) в пользу материнских структур и связанных с банками лиц" - сказала Е.Рожкова.
Она подчеркнула, что санкции, в первую очередь, направлены на защиту интересов вкладчиков и клиентов банков с российским государственным капиталом - граждан и предприятий Украины.
При этом, по ее словам, санкции носят упреждающий характер потенциально возможного вывода капиталов за пределы Украины.
"Указанные санкции не запрещают украинским банкам с государственным российским капиталом увеличивать капитал, получать фондирование от материнских или связанных структур для исполнения ими операций с клиентами для удовлетворения всех своих обязательств перед клиентами", - отметила Е.Рожкова.
По ее словам, это никоим образом не повлияет на обслуживание клиентов как внутри страны, так и за ее пределами и не наложит никаких ограничений на международные транзакции клиентов.
Она напомнила, что в СНБО приняли решение о введении санкций в отношении украинских банков с российским государственным капиталом.
Напомним, Национальный банк Украины по решению СНБО ввел санкции против отделений российских банков в Украине.