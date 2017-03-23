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У НБУ розповіли про санкції щодо банків з російським капіталом

У НБУ розповіли про санкції щодо банків з російським капіталом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Національний банк України заборонив українським банкам з російським державним капіталом проводити фінансові операції на користь материнських структур та пов’язаних осіб. Про це на брифінгу заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.

"Учора НБУ своєю постановою, яку він оприлюднив, довів певну деталізацію щодо безпосереднього застосування вказаних санкцій… Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків (з російським державним капіталом – ред.) на користь материнських структур та пов’язаних з банками осіб", - сказала К.Рожкова.

Вона наголосила, що санкції, в першу чергу, спрямовані на захист інтересів вкладників і клієнтів банків з російським державним капіталом – громадян і підприємств України.

При цьому, за її словами, санкції мають упереджувальний характер потенційно можливого виведення капіталів за межі України.

"Вказані санкції не забороняють українським банкам з державним російським капіталом збільшувати капітал, отримувати фондування від материнських або пов’язаних структур для виконання ними операцій з клієнтами для задоволення всіх своїх зобов’язань перед клієнтами", - зазначила К.Рожкова.

За її словами, це ніяким чином не вплине на обслуговування клієнтів як всередині країн,и так і за її межами і не накладе ніяких обмежень на міжнародні транзакції клієнтів.

Вона нагадала, що у РНБО прийняли рішення про запровадження санкцій щодо українських банків з російським державним капіталом.

Нагадаємо, Національний банк України за рішенням РНБО ввів санкції проти відділень російських банків в Україні.

Українські Національні Новини

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