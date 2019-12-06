В НБУ рассказали о графике работы банков на зимние праздники

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Национальный банк Украины определил регламент работы банковской системы Украины во время 26 декабря - 7 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (далее - СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года", - говорится в сообщении.

Порядок работы банковской системы такой:
- 26, 27 декабря 2019 года СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа;
- 28 декабря 2019 года в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00; 

- 2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и будут обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться;
- день работы СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января 2020 года;
- 3, 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

"В период с 28 декабря 2019 до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года", - добавили в пресс-службе.

Указано, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, международные резервы в ноябре выросли на 2,5%.

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