В НБУ объяснили укрепление курса гривны к доллару

"Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке. Это обусловило укрепление обменного курса гривны к доллару США", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечается, укрепление курса гривны к доллару США произошло на фоне ослабления последнего на мировых валютных рынках. Поэтому, если рассматривать динамику курса гривны в целом к ​​корзине валют - основных торговых партнеров Украины, она пока не создает предпосылок для более быстрого снижения инфляции, добавили в регуляторе.

Напомним, Нацбанк не исключил дальнейшего повышения учетной ставки.