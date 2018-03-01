У НБУ пояснили зміцнення курсу гривні до долара
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Приплив капіталу нерезидентів і збільшення надходжень валютної виручки від експортерів на фоні збереження сприятливої кон’юнктури на світових ринках позитивно вплинув на пропозицію валюти на міжбанківському ринку, що зумовило зміцнення курсу гривні щодо долара. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Приплив капіталу нерезидентів разом із збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів на фоні збереження сприятливої кон’юнктури на світових ринках позитивно вплинув на пропозицію валюти на міжбанківському ринку. Це зумовило зміцнення обмінного курсу гривні відносно долара США", - йдеться у повідомленні.
Разом із тим, як зазначається, зміцнення курсу гривні до долара США відбулося на фоні послаблення останнього на світових валютних ринках. Тому, якщо розглядати динаміку курсу гривні в цілому до кошика валют – основних торговельних партнерів України, вона поки що не створює передумов для більш швидкого зниження інфляції, додали у регуляторі.
Нагадаємо, Нацбанк не виключив подальшого підвищення облікової ставки.