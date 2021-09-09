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В НБУ ожидают, что миссия МВФ прибудет в Украину уже в сентябре

В НБУ ожидают, что миссия МВФ прибудет в Украину уже в сентябре

Киев  •  УНН

 • 21298 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина ожидает приезд миссии МВФ уже в сентябре. Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы надеемся на миссию МВФ уже в сентябре", - сказал Шевченко.

Добавим

По словам Шевченко, к вопросам, которые помогают на пути приближения соглашения на уровне персонала и которые помогают прогрессу в отношениях с МВФ, в том числе, относится вопрос изменений в закон о НБУ, который был поддержан в первом чтении украинским парламентом.

Ранее

Шевченко также сообщил, что по плану второй транш должен составлять 500 млн СПЗ - это примерно 700 млн долларов, но учитывая пропуск нескольких траншей, сумма может быть больше.

Сотрудничество Украины с МВФ

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе объемом 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - уход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяли в правительстве, не длительного. В кругу экспертов заявляли, что по сообщениям, в МВФ с непониманием отнеслись к такому шагу.

13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирования Высшего совета правосудия и меры энергетической политики.

Что касается очередного транша МВФ, то, по последним сообщениям из правительства, его Украина рассчитывает получить до конца года. Ранее назывался сентябрь. И это было бы уместно, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам, на что указывали и в НБУ.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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