В Нацполиции заявили о тенденции к уменьшению количества убийств
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Национальной полиции Украины заявили о наличии тенденции к уменьшению количества умышленных убийств. Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Уровень убийств в Украине постоянно уменьшается, и мы видим в этом положительную тенденцию", - сказал С.Князев.
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Как сообщал УНН, в 2017 году в Украине было совершено 31 убийство, имеющее признаки заказного.