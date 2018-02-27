У Нацполіції заявили про тенденцію до зменшення кількості вбивств
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Національній поліції України заявили про наявність тенденції до зменшення кількості умисних вбивств. Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Рівень убивств в Україні постійно зменшується, і ми бачимо у цьому позитивну тенденцію”, — сказав С.Князєв.
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Як повідомляв УНН, у 2017 році в Україні було вчинено 31 вбивство, що має ознаки замовного.