В Нацгвардии показали, как обеспечивают карантинные мероприятия в Вишневом, где произошла вспышка COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В общежитии города Вишневого, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок. В военном формировании показали, какая сейчас ситуация в пригороде Киева, передает УНН.
“Как только стало известно о массовом случаt заболевания COVID-19, нацгвардейцы Печерской бригады НГУ сразу же приступили к обеспечению карантинных мероприятий и охраны общественного порядка территории общежития, — рассказывает лейтенант Сергей Шендрик. — Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса”.
Так, в настоящее время жителей дома полностью изолировали, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.
Шендрик сообщил, что на вчерашний день взяты пробы в 150 человек, сегодня планируется взять пробы у остальных.
Напомним, что двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированных, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.