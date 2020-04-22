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В Нацгвардии показали, как обеспечивают карантинные мероприятия в Вишневом, где произошла вспышка COVID-19

В Нацгвардии показали, как обеспечивают карантинные мероприятия в Вишневом, где произошла вспышка COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13220 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В общежитии города Вишневого, где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, военные Национальной гвардии Украины совместно с подразделениями Национальной полиции обеспечивают карантинные мероприятия и охраняют общественный порядок. В военном формировании показали, какая сейчас ситуация в пригороде Киева, передает УНН.

“Как только стало известно о массовом случаt заболевания COVID-19, нацгвардейцы Печерской бригады НГУ сразу же приступили к обеспечению карантинных мероприятий и охраны общественного порядка территории общежития, — рассказывает лейтенант Сергей Шендрик. — Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса”.

Так, в настоящее время жителей дома полностью изолировали, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.

Шендрик сообщил, что на вчерашний день взяты пробы в 150 человек, сегодня планируется взять пробы у остальных.

Напомним, что двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированных, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции.

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