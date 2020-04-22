У Нацгвардії показали, як забезпечують карантинні заходи у Вишневому, де стався спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У гуртожитку міста Вишневого, де зафіксовано масовий спалах коронавірусу, військові Національної гвардії України спільно з підрозділами Національної поліції забезпечують карантинні заходи та охороняють громадський порядок. У військовому формуванні показали, яка наразі ситуація у передмісті Києва, передає УНН.
“Щойно стало відомо про масовий випадок захворювання на COVID-19, нацгвардійці Печерської бригади НГУ одразу ж приступили до забезпечення карантинних заходів та охорони громадського порядку території гуртожитку, — розповідає лейтенант Сергій Шендрик. — Нині з допомогою ПЛР-тестів усіх мешканців будинку перевіряють на наявність коронавірусу”.
Так, наразі жителів будинку повністю ізольовано, відвідувачів не допускають всередину. Працівники Нацполіції, місцева влада та волонтери організовують доставку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни.
Шендрик повідомив, що на вчорашній день взяті проби в 150 осіб, сьогодні планується взяти проби в решти.
Нагадаємо, що двоє мешканців одного з гуртожитків міста Вишневого померли від коронавірусу, ще 37 інфікованих, троє знаходяться в реанімації. Серед захворілих є діти. У гуртожитку мешкає приблизно 300 людей. Усі вони знаходяться в ізоляції.