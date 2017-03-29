В Нацбанке рассказали, кто дал разрешение на проведение следственных действий

"Пресс-служба НБУ подтверждает, что согласно решению Соломенского районного суда в Национальном банке НАБУ проводит следственные действия. В соответствии с законодательством и в рамках следственных действий Национальным банком предоставляется правоохранителям информация и необходимые для работы документы и материалы, обеспечит выполнение ими их функций в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, НБУ всегда способствует проведению необходимых следственных действий и сотрудничает с правоохранительными органами и ожидает полного и объективного расследования.

"Так, за 12 месяцев 2016 года НБУ 155 раз оказывал правоохранительными органами доступ к информации. Наиболее активно в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины. В январе и феврале 2017 года предоставлял доступ правоохранителям 28 раз: 11 - в январе и 17 - в феврале ", - добавили в Нацбанке.

Как сообщал ранее УНН, детективы НАБУ совместно с Департаментом экономики Национальной полиции осуществляют следственные действия в НБУ в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "о банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам.