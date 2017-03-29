У Нацбанку розповіли, хто дав дозвіл на проведення слідчих дій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Правоохоронці проводять слідчі дії у Національному банку України за рішенням Солом'янського районного суду України. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

"Прес-служба НБУ підтверджує, що згідно рішення Солом’янського районного суду в Національному банку НАБУ проводить слідчі дії. У відповідності до законодавства та у рамках слідчих дій Національним банком надається правоохоронцям інформація та потрібні для роботи документи та матеріали, що забезпечить виконання ними їх функцій у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, НБУ завжди сприяє проведенню необхідних слідчих дій та співпрацює з правоохоронними органами та очікує повного та об’єктивного розслідування.

"Так, за 12 місяців 2016 року НБУ 155 разів надавав правоохоронними органами доступ до інформації. Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України. У січні та лютому 2017 року надавав доступ правоохоронцям 28 разів: 11 - в січні і 17 - у лютому", - додали у Нацбанку.

Як повідомляв раніше УНН, детективи НАБУ спільно з Департаментом економіки Національної поліції здійснюють слідчі дії у НБУ в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями Нацбанку своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

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